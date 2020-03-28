بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن كود الطالب لتقديم البحث التعليمي

أطلقت وزارة التربية والتعليم رابطا مخصصا للطلاب على مستوى الجمهورية من أجل الاستعلام عن البحث التعليمي، من خلال الكود الموضح لكل طالب، والذي سيمكن الطالب من معرفة البحث المطلوب منه.

وتقدم "الوطن" فيما يلي الصفوف المقرر عليها البحث التعليمي، وطريقة التسجيل للحصول على كود الطالب، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الخطوات الواجب اتباعها للاستعلام عن كود الطالب

يمكن للطالب معرفة الكود الخاص به من خلال اتباع الخطوات التالية للتسجيل:

ـ الدخول على الموقع الرسمي للاستعلام عن أكواد الطلاب من هنا.

ـ تسجيل الرقم القومي الخاص المدون أعلى شهادة الميلاد الخاصة بكل طالب.

ـ كتابة تاريخ الميلاد الخاص بالطالب.

ـ تحديد المحافظة التابع لها الطالب الذي يقوم بالتسجيل.

ـ تحديد جنس الطالب "ذكر، أنثى".

الصفوف المقرر عليها البحث التعليمي

ـ الصف الثالث الابتدائي.

ـ الصف الرابع الابتدائي.

ـ الصف الخامس الابتدائي.

ـ الصف السادس الابتدائي.

ـ الصف الأول الاعدادي.

ـ الصف الثاني الاعدادي.

ـ الصف الثالث الاعدادي.

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن في وقت سابق استبدال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعدد من مراحل التعليم الأساسي، بمشروع بحثي، نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.