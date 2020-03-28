ارتفاع عدد المصابين في روسيا بفيروس كورونا إلى 1264

أعلن المقر الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، اليوم، تسجيل 228 إصابة جديدة في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 1264.

كانت هيئة الرقابة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلكين، أعلنت أن العدد الإجمالي للذين خضعوا للمراقبة الطبية منذ بداية العام الحالي بلغ 222873 شخصا، فيما لا يزال 145134 منهم قيد المراقبة الطبية بشبهة الإصابة بفيروس "كورونا" حتى الآن.

وأشارت الهيئة الروسية، إلى أنه تم إجراء أكثر من 233 ألف فحص مخبري للكشف عن فيروس "كورونا"، بما فيها على عينات المسافرين الوافدين من الدول الموبوءة بالفيروس.