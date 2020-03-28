بالصور... استمرار حملات تعقيم شوارع الغربية منعا لتفشي كورونا

شهدت شوارع وميادين محافظة الغربية، اليوم، استمرار حملات التعقيم وتطهير كافة المؤسسات الحكومية ودور العبادة والمواقف والميادين، تحت إشراف الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الإقليم، على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وسمنود وقطور والسنطة.

وأصدر محافظ الغربية، تعليماته إلى رؤساء مجالس المدن والأحياء بأهمية تطهير كافة الأسواق على مدار 24 ساعة، لمجابهة فيروس كورونا من خلال نشر السيارات بكافة المناطق السكنية والعشوائيات.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الوقائية فى مجابهة فيروس كورونا من أجل سلامتهم والحد من انتشار الفيروس، مشيدا بالتزام أصحاب المنشآت التجارية خلال جولاته الميدانية بمختلف مدن وقرى المحافظة.

وأشار محافظ الغربية إلى توافر كافة السلع الأساسية بالأسواق بأسعارها الطبيعية، موضحا توجيه حملات تموينية مكثفة يوميًا لضبط الأسواق والتصدي للمتلاعبين بالأسعار.

وكشف محافظ الغربية أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 638 محضرا للمخالفين شملت الغش التجاري وانتهاء الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط سلع مجهولة المصدر وسلع تموينية مدعمة غير مصرح ببيعها.

كما أسفرت الحملات عن تحرير مخالفات لعدد من المخابز ضمت نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وتوقف عن الإنتاج وتجميع دقيق وعدم نظافة.

وقال محافظ الغربية، إن المخزون الاستراتيجي بالمحافظة آمن، موضحا أنه يكفي لأكثر من 3 شهور، موجهًا المواطنين بعدم التكالب علي السلع، مؤكدا استقرار حالة السوق ووفرة المعروض وقيام الدولة بضخ كميات كافية من السلع لتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.