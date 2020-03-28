بعد خفض البنك المركزي للعائد.. حزب الوفد: يدعم الصناعة والسياحة

أكد المهندس حمدي قوطة رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، لـ"الوطن"، أن تخفيض البنك المركزي لأسعار العائد خطوة جيدة لتخفيف المعاناة عن عدد كبير من المصانع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي خصص لها 100 مليار جنيه.

وقرر البنك المركزي، تخفيض أسعار العائد في عدد من المبادرات التي أطلقها مؤخرا ليصبح 8% يحسب على أساس متناقص، بدلا من 10%، وهو ما أعتبره قوطة خطوة جيدة سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.

وعن تخصيص البنك المركزي 50 مليار جنيه للتمويل العقاري، قال قوطة، إن هذه المبادرة تأتي في إطار مساعدة البسطاء ومتوسطي الدخل للحصول على وحدة سكنية.

وبالنسبة لتخصيص 50 مليار جنيه للسياحة، شدد قوطة على ضرورة دعم وإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.

وتابع أن مبادرات البنك المركزي كلها تصب في صالح دعم القطاعين الصناعي والسياحي، يأتي في ظل ما يعانيه العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.