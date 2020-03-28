عاجل.. بلجيكا تسجل 64 وفاة جديدة بكورونا و1850 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في بلجيكا، اليوم، تسجيل 64 وفاة جديدة بكورونا و1850 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 353 وفاة و9134 إصابة، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة خلال مؤتمر صحفي، تأكيد وفاة 64 شخصا منذ يوم الأمس بسبب فيروس كورونا، ليصل عدد الوفيات في بلجيكا إلى 353 حالة وفاة".

وأضافت، "كما جرى تأكيد 1850 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعه الماضية. حتى الآن لدينا 9134 حالة إصابة بفيروس كورونا".

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 600 ألف إصابة، ونحو 27 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 133 آلاف.