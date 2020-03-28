"إزاي أحمي نفسي؟".. "طوارئ الصحة" تكشف أبرز الاستفسارات عن كورونا

قالت الدكتورة داليا نبيل، مسؤولة غرفة الطوارئ والخط الساخن بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الغرفة تتلقى عبر الخط الساخن 105 الاستفسارات والبلاغات والشكاوى الخاصة بفيروس كورونا على مدى الساعة، موضحة أن الاستفسارات تتمثل في الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الفيروس.

وأضافت خلال لقاء بنشرة أخبار DMC، أنهم يتلقون البلاغات من قبل المواطنين للاشتباه في حالة مصابة، وبناء عليه يجرى توجيه سيارة إسعاف لمكان التواجد بناء على معطيات وأسئلة توجه للشخص، ويتم توجيهه لمستشفى الحميات لسحب عينات دم منه وتوقيع الكشف الإكلينيكي.

وأوضحت أن أغلب الأسئلة التي تتلقاها الغرفة تكون "إزاي أحمي نفسي وأسرتي من كورونا؟"، أو "إيه الإجراءات اللي تجنبني الإصابة بالفيروس؟"، بينما نسأل الشخص المشتبه إصابته بكورونا عدة أسئلة من بينها هل أنت قادم من الخارج؟، هل أنت مخالط مع حالة إيجابية؟، هل قدمت خدمات صحية لشخص مريض؟، هل توجهت لمستشفى أم لا؟، وبناء على ذلك نخبره ماذا يفعل، مؤكدة أنه يجري تدريب العاملين بالغرفة بشكل يومي وفق تطورات المرض ومدى انتشاره.