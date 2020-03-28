لحصر مشكلات الأعضاء.. جولة ميدانية لـ "أطباء الدقهلية" على المستشفيات

تفقد الدكتور أسامة الشحات، نقيب الأطباء بالدقهلية، والدكتور أحمد البيلي، أمين الصندوق، في زيارة ميدانية اليوم، مستشفى صدر المنصورة ومستشفى حميات المنصورة، والمعامل المركزية، في إطار عدد من الجولات الميدانية لمستشفيات المحافظة لحصر المشكلات التي تواجه الفرق الطبية بها، على أرض الواقع، وتقديم الدعم المعنوي والمادي في حدود الإمكانيات المتاحة.

وقال الدكتور أسامة الشحات، إن الزيارة تأتي فى إطار الدعم المعنوي للأطباء بمستشفيات الحميات والصدر باعتبارها خطوط الدفاع الأولى ضد تفشى وباء فيروس كورونا.

وأضاف "الشحات"، في تصريح صحفي، إن النقاش مع الهيئة الطبية بمستشفى صدر المنصورة، كان غنيا بالآراء والاقتراحات وبخاصة أنهم يمثلون أحد أهم محاور المواجهة في الأزمة الحالية، مؤكدا على كامل الدعم لجميع الزملاء على خط المواجهة، لتخطي الأزمة بمشيئة الله.

يذكر أن اتحاد المهن الطبية بالدقهلية، قدم 10 مطالب ذات الطابع العاجل إلى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، منها توفير عوامل الأمان أثناء القيام بالعمل للحفاظ على مقدمي الخدمة الصحية، وتوفير المستلزمات الطبية الخاصة بالتعقيم، وتفعيل دور الجهات الرقابية على منافذ البيع، ومخاطبة الجهات الحكومية المسؤولة لتوفير المزيد من المخصصات لمحافظة الدقهلية نظرا للطبيعة السكانية للمحافظة وحجم المشكلة بها، والموافقة على الإجازات للأطباء ومقدمي الخدمة الصحية، خاصة الطبيبات المتزوجات حفاظا على الأطفال واستقرار الأسرة في ظل هذه الظروف، ووقف جميع الحملات والقوافل الطبية في هذا التوقيت والتي من الممكن أن تكون مصدرا للعدوى للمواطنين وكذلك مقدمي الخدمة الصحية، ووقف العمل بالعيادات الخارجية وقصور العمل بالمستشفيات على حالات الطوارئ فقط، ونقل صرف أدوية نفقة الدولة للأمراض المزمنة إلى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وتوصيلها للمرضى بمحل إقامتهم.