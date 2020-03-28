هبة عبدالغني تواصل تصوير حكاية "سنين وعدت" في "إلا أنا"

تواصل الفنانة هبة عبد الغني تصوير مشاهدها، خلال السباق الدرامي لأحداث حكاية "سنين وعدت" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا".

وأوشكت هبة على الانتهاء من تصوير دورها، حيث يتبقى لها يوم واحد فقط على انتهاء التصوير، والذي من المقرر أن تستأنف تصويره، الأسبوع الجاري، وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد مرض كورونا.

وتقدم هبة خلال الأحداث شخصية نجوى، صديقة كلا من هند الشخصية التي تقدمها الفنانة أروى جودة، وشيرين الشخصية التي تقدمها الفنانة كارولين خليل، وتدور الأحداث بينهم في إطار اجتماعي مشوق.

حكاية "سنين وعدت"، من المقرر عرض أولى حلقاتها اليوم السبت عبر شاشة قناة DMC، ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين منهم أروى جودة وأحمد صفوت وطارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني، وكارولين خليل، قصة وفكرة الكاتب يسري الفخراني، ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق.

ويعد مسلسل "إلا أنا "وإشراف عام على الكتابة عبير سليمان، قصة يسري الفخراني، وهو تعاون إنتاجي بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل "الصمت الزوجي - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

وعلى جانب آخر يعرض للفنانة هبة عبد الغني، خلال الفترة الحالية، مسلسل "حشمت في البيت الأبيض"، عبر شاشة قناة CBC، الذي تشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد، إنعام سالوسة، حمدي الميرغني، وإسلام جمال، ورانيا ملاح، وأحمد جمال سعيد، وأحمد رأفت، وأسماء جلال، كذلك مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.