حركة قبطية تنتقد أسقف مغاغة بسبب وصفه "فيروس كورونا" بأنه غضب من الله

انتقدت حركة منكوبي الأقباط للأحوال الشخصية، تصريحات الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس بمحافظة المنيا، حول أن حدوث الأوبئة ومن بينها وباء كورونا وبهذه الخطورة مع البشرية يبرهن على غضب الله، وتحقيق لنبوءات الكتاب المقدس.

وقال هاني عزت، مؤسس الحركة، في بيان له، إنه ليس كل ما يحدث على الأرض من أشياء سيئة هو غضب من الله بل قد يكون حكمة إلهية لتنبيه البشر بالعودة إلى الله.

وأشار عزت إلى أن من يقول بأن كورونا هو غضب من الله، فماذا عن الإنفلونزا الإسبانية التي قتلت أكثر من وباء كورونا، ووجه "عزت" سؤالا للقائلين بأن هذا الوباء غضب من الله على الأشرار من البشر، فماذا عن "الطيبين وكبار السن والأطفال"؟، وما ذنبهم أن يؤخذوا بجريرة الأشرار، وأين هو العدل الإلهي في كلامهم.

واختتم عزت بيانه بالقول: "حاشا لله أن لايكون عادلا وهو خالق الكون وهو الأوحد الذى يملك الرحمة والعدل معا".

وكان الأنبا أغاثون، قال خلال عظته الأسبوعية التي بثها عبر صفحته على "فيس بوك"، والتي حملت عنوان: "المشاركة العملية في أوقات المحن والأحزان"، إن الأمراض والأوبئة والكوارث الطبيعية التي تتعرض لها البشرية من وقت لآخر بسبب عدم العمل بوصايا الرب والهدف منها الرجوع إليه بالتوبة للعمل بوصاياه، وأن الكتاب المقدس أنبأ عن ذلك في العهدين القديم والجديد، وأن حدوث مثل هذه الأوجاع مع البشرية ومن بينها الأوبئة دليل قاطع على عدم إيمان البعض من الناس بالله وبوجوده وعمله، وأيضا بسبب آثام وتعديات البعض الآخر من الناس على الله ووصاياه.

وأضاف أسقف مغاغة، أنه ترتيب من حدوث هذا الوباء العالمي الخطير المهلك أضرار وفوائد كثيرة، مشيرا إلى أن فوائده أنه ذكر الكثير من الناس بخطاياهم وتعدياتهم التي تسببت في غضب الله عليهم وذلك بعقوبته للبشرية بهذا الوباء الفتاك غير المسبوق، ودفع الناس للتوبة وحثهم على الصلاة والصوم وتقوية إيمان الناس بالله.

وأشار أغاثون إلى واجب المواطنين في هذا التوقيت بالمشاركة العملية في التصدي للأمراض والأوبئة بالوقاية والعلاج وتجنب نقل العدوى بين الناس.

ويشتهر الأنبا أغاثون بآراه المتصادمة في كثير من الأحيان مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ويرفع شعار "حماية الإيمان الأرثوذكسي" في نقده لكل ما يخالف أفكاره وطالت انتقاداته بعض قيادات الكنيسة نفسها خاصة لما يصفه بالتصدي للتعاليم الخاطئة.

وكانت الكنائس المصرية "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية والروم الأرثوذكس" أعلنت إغلاق مبانيها وإيقاف القداسات وكل الأنشطة الاجتماعية والروحية والكنسية لمدة أسبوعين أو لحين إشعار آخر لمواجهة فيروس كورونا.