مدير "حميات إمبابة": انتقال كورونا عبر الهواء " غير مثبت علميا

قال الدكتور محمود خليل، مدير مستشفى حميات إمبابة، إن أعراض فيروس كورونا تظهر على المصاب خلال 5 أيام على الأكثر، بينما بالنسبة لحامل الفيروس أو المشتبه فيه فيفضل عزله لمدة 28 يوما، حيث أن فترة حضانة المرض 14 يوما، ولكننا في مرحلة وباء عالمي ومن الأفضل أن يتم عزل المشتبه به منزليا 28 يوما.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أن الشعب المصري شعب نظيف، وهذا يساهم في تقليل فرص انتشار الفيروس، مناشدا أي مواطن يشتبه في أعراض الإصابة يتوجه لأقرب مستشفى حميات، مشددا على أن الاستعدادات داخل المستشفيات بدأت مع ظهور أول حالة في الصين وقبل ظهوره في مصر.

وأشار إلى أن كورونا فيروس تنفسي، ومازال انتقاله عن طريق الهواء غير ثابت، والنزول للشواطئ في هذه المرحلة خطر كبير، مشيرا إلى أن وجود تجمع من المواطنين يجعل من السهل انتقال الفيروس بينهم، ومن يتواجد على البحر بالمصايف معرض للإصابة بنزلات البرد العادية لكونه يتعرض للمياه والشمس معًا، ومن السهل نقل المرض من شخص لأخر عن طريق الرذاذ.

وأكد أن الحكومة والقيادة السياسية تتخذ إجراءات متدرجة لكنها فعالة، وعلى المواطنين أن يلزموا منازلهم للحد من انتشار الفيروس، لافتا إلى أن توجه المواطنين للشواطئ بالأمس به نوع من الاستخفاف بصحتهم وصحة الآخرين، منوهًا بأن معظم كبار السن الذين أصيبوا بالفيروس لم يخرجوا من منازلهم وإنما تم نقل العدوى لهم من ذويهم.