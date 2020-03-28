نقابة أطباء السويس تنفي وجود حالات إيجايبة بفيروس كورونا بالمحافظة

صرح الدكتور تامر البوهي، رئيس نقابة الأطباء في السويس، أن المحافظة حتى الآن خالية من أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور نتيجة تحاليل 7 حالات مشتبه بها منهم حالتان بالمستشفى العام و5 حالات بمستشفى الحميات، مؤكدا على سلبية نتائج التحاليل لكل الحالات بعد ظهورها بالمعامل المركزية وإبلاغ الطب الوقائي بها.

وطالب "البوهي"، المواطنين بالالتزام في المنازل وعدم الخروج إلا في الضرورة القصوى وعدم الاختلاط والحفاظ على المسافة الاجتماعية حتى داخل المنازل، واتباع جميع التعليمات الخاصة بالنظافة العامة وآداب العطس والسعال وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، بجانب جميع التعليمات التي تنوه عنها الدولة.