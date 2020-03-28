"الوطن" تساعدك في اكتشاف الإصابة بكورونا.. جاوب على الأسئلة

اختبار بسيط يكشف احتمالية الإصابة بكورونالو كنت تعاني من صداع أو سعال أو شعور بالتعب العام، قد يختلط عليك الأمر وتشعر بالقلق، خاصة في ظل الظروف الحالية وتشابه الأعراض مع تلك التي يسببها فيروس كورونا.

تساعدك بوابة "الوطن" الإلكترونية، من خلال خدمة جديدة، عبارة عن اختبار سريع يحدد عما إذا كانت تلك الأعراض عادية وبسيطة أو أنها تحتاج إلى استشارة طبيب، أو ربما تحتاج إلى الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة (105) فورا، والتوجه إلى أقرب مستشفى حميات لوجود احتمالية اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر 75 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا و65 عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 536 حالة من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.