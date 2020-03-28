ارتفاع الإصابات بكورونا في السنغال إلى 130 حالة

أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية،اليوم، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليصل عدد الإصابات إلى 130 حالة.

وأوضحت الوزارة السنغالية في بيان، أن هذه الحالات سجلت من بين 98 حالة اشتباه خضعت للفحص المخبري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وكان وزير الصحة السنغالي عبدالله ضيوف صار، أشار أمس الجمعة، إلى تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في السنغال، وقال في تصريح بثته الإذاعة السنغالية، اليوم، إنه من بين حالات الإصابة الجديدة بالفيروس 11 حالة لأجانب.

وأكد صار، أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد وصل إلى 119 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتجاوز عدد الإصابات بالوباء 615 ألف شخص على مستوى العالم، واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بعدد إصابات تجاوز 104 آلاف شخص.

وأوردت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية أن عدد الوفيات عالميا بلغ 28 ألف حالة، فيما تعافى 135 ألفا، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.