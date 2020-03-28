مكرم: الكويت أعطت المصريين العالقين بمصر الإذن بالتغيب عن العمل

أجابت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على كل الاستفسارات الخاصة بالمصريين العالقين نتيجة الإجراءات التي اتخذتها دول العالم لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقالت وزيرة الهجرة، في الرسالة التي وجهتها للمصريين في الخارج عبر فيديو بثته القنوات الفضائية، إن دولة الكويت وفرت تسهيلات للمصرين العالقين في مصر ممن يعملون في الكويت، "أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها ستمد للمصريين المتواجدين خارج حدود الدولة إقامتهم، وتمنحهم الإذن بالتغيب عن العمل".

وأضافت وزيرة الهجرة أن المملكة العربية السعودية اتخذت قرارا بالنسبة للمعتمرين المنتهية تأشيرتهم "أن يتقدمو لوزارة الحج والعمرة بطلب الإعفاء من الآثار القانونية والالتزامات المالية المترتبة على ذلك، وذلك على الموقع المخصص لذلك، بحد أقصى اليوم السبت 28 من مارس".