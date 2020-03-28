عاجل.. ترامب يبحث فرض الحجر الصحي على 3 ولايات أميركية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يبحث فرض الحجر الصحي على 3 ولايات أمريكية بينها نيويورك، على خلفية تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وأصدر ترامب، في وقت سابق، أمرا باستدعاء قوات عسكرية من الاحتياط للمساعدة في مواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان ترامب وقع، أمس، أمرًا تنفيذيًا بطلب نخبة قوات الاحتياط وبعض أفراد الاحتياط المؤهلين إلى الخدمة بالجيش الأمريكي، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الامريكية.

كانت بيانات حديثة أظهرت، في وقت سابق، أن عدد من ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" بالولايات المتحدة تجاوز 100 ألف حالة ولا تزال في مقدمة دول العالم في عدد الإصابات.

وأشارت أحدث الأرقام الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي تقوم مراكزها برصد حالات الإصابة إلى أن العدد الإجمالي بلغ 100717 حالة، بينما توفي 1475 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.