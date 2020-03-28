وزير النقل: جميع المواني البحرية تعمل بكامل طاقتها.. وصادرات مصر بخير

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن جميع العاملين بالوزارة بخير، والوزارة تعمل بانتظام وبأقصى طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين بكافة القطاعات، وأهمها النقل البحري ومترو الأنفاق والسكة الحديد، موضحًا أنه يوجد في مصر 15 ميناء بحري تعمل بكامل طاقتها بإجمالي حجم تداول نصف مليون طن صادرات وواردات، حيث إن جميع موانئ مصر البحرية تعمل بكامل طاقتها.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "tEn"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أنه منذ فبراير وحتى اليوم حجم التداول بميناء الإسكندرية الذي قام بزيارته اليوم 130 ألف طن صادرات وواردات شهريًا وهناك عجز 30 ألف طن في حركة الوارد عن العام الماضي، بينما الصادرات المصرية بخير وفي تزايد.

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أن هناك شحنات بصل وبطاطس تم تصديرها اليوم لروسيا واليونان، والمواني تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع باقي الهيئات متمثلة في الجمارك والحجر الصحي والبيطري والحجر الزراعي في تناغم شديد بينهما، مؤكدًا أن المواني البرية تأثرت نتيجة انخفاض حركة المواطنين عليها ولم يتبق عليها سوى نقل البضائع فقط.