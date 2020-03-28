طبيب بمستشفى إسنا: نسبة الشفاء لدينا 60%.. وواحد ممكن يعدي 2000 بكورونا

وجه الدكتور حسام فتحي، طبيب بمستشفى العزل الصحي في إسنا، الشكر للجهات المعنية، مؤكدا أن أهم أسرار النجاح، هو الطاقم الطبي، مدرب على أعلى مستوى، لافتا إلى أن نسبة الشفاء لديهم، تتجاوز 60%، وأن الأطباء على قلب رجل واحد، للتعامل مع الحالات بمنتهى الدقة والاهتمام والتقدير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة "الحياة"، أن عملهم في المستشفى يبدأ منذ تشخيص حالة المريض إيجابيًا، ونستقبل الحالة من الطوارئ، بواسطة سيارات الإسعاف.

وتابع: "نصحب الحالات في الطوارئ، ونصنف الحالات وفقًا لحالتها، لمعرفة ما إذا كانت خفيفة أو متوسطة أو في حاجة إلى عناية مركزة، ثم بعدها نبدأ في وضع بروتوكولات العلاج، أضفنا إلى بروتوكول وزارة الصحة، مثل التغذية والدعم النفسي، لأن المناعة جزء هام جدًا في القضاء على الفيروس، وآلية تنفيذه على أكمل وجه، هو سر من أسرار النجاح".

وأردف: "نتعامل مع المرضى الإيطاليين كبار السن، وعملنا حفلات بسبب شفائهم، ومن ضمن الحالات التي خرجت بشكل تام، هم 53 حالة".

وواصل: "من عوامل توفيقنا وجود استشارات من وزارة الصحة، وهم مدربين على أعلى مستوى، وقد حصلنا على دورات تدريبية على يديهم، ويتابعون الوضع لحظة بلحظة".

ووجه "فتحي"، رسالة للمواطنين، طالبهم فيها بالبقاء في منازلهم، لتقليل خطورة فيروس كورونا: "خليك في بيتك، عشان الأزمة متتفاقمش، زي ما حصل، وده بسبب عدم التزام المواطنين بالتعليمات، وشخص واحد ممكن يصيب أكتر من 2000 شخص، ولازم نتجنب لمس الأسطح، والحرص على النظافة واستخدام المعقمات، وعدم لمس الأنف أو الفم بالعين".