تنسيقية الأحزاب: العالم يشيد بإجراءات مصر الوقائية ضد كورونا

قال كريم عبدالعاطي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا حرصنا على أن يكون لنا دور من خلال المشاركة بشكل قوي وفعال على الأرض، لنشر التوعية لمكافحة فيروس كورونا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدا أن العالم كله، يشيد بما اتخذته مصر من إجراءات للوقاية من الفيروس، ما يوضح أن هناك رؤية حقيقية وبعد لإدارة الأزمة.

وأضاف عبدالعاطي، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدي البلد، أطلقنا العديد من المبادرات، منها حملة خاصة بالتوعية، بما يتفق مع سياسة الإجراءات الإحترازية، وكان عبارة عن ملصقات توعية، وعمل نشرات إخبارية، تعطي تحديثات بحالات كورونا، ويجري أخذ هذه المعلومات من المصادر الرسمية لها من وزارة الصحة.

وأكد أنه يوجد أنواع أخرى من النشرات، منها نشرات لمحاربة الشائعات، ونشرات خاصة بالبعد الاقتصادي، وتأثير فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد المصري والعالمي.

وقال ماجد طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحملة التي أطلقناها "حملة البالطو الأبيض"، حملة استباقية في حالة وجود طوارئ، وانتشار الفيروس سنحتاج إلى أطقم طبية كثيرة، وذلك لدعم القطاع الطبي بالكوادر اللازمة، وأن الأطقم الموجودة لها كل الشكر والتحية، على المجهود الذي يبذلوه.

وأوضح طلعت، أن حملة "البالطو الأبيض"، كانت موجهة لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، للسماح لطلبة السنة النهائية في كليات الصيدلة والطب والتمريض، بأخذ دورة مكثفة حوالي 10 في إدارة الطب الوقائي، ولاقت الحملة قبول كبير وترحيب من وزارات الصحة والتعليم العالي.