"وسيلة نظيفة ورخيصة".. وزير النقل يكشف سبب التكدس بمترو الأنفاق

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك 3 ملايين مواطن، ينتقلوا يوميًا بمترو الأنفاق، وفي أول يوم لتطبيق قرار حظر التجوال، خرج جميع العاملين من أعمالهم مع الساعة الخامسة عصرًا، وكان يفترض أنهم يخرجوا مع الساعة الثالثة، وحدث تكدس بمترو الأنفاق.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن الازدحام والتكدس في مترو الأنفاق، جاء كونه وسيلة نظيفة ورخيصة وحضارية، وجرى التنسيق لاستمرار المترو حتى الساعة السابعة، مع زيادة عدد القطارات، خاصة بالخط الأول.

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أنه جرى الدفع بـ5 قطارات إضافية في الخط الأول لمترو الأنفاق، حيث يوجد به أكبر عدد من المواطنين، مع تقليل مدة التقاطر لدقيقتين، بدلًا من 5 دقائق.