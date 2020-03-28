محافظ الإسكندرية عن مخالفي الحظر: الناس خرجت على الكورنيش كأننا في الصيف

قرر اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية إغلاق المنتزه، استجابة لمناشدة الإعلامي أحمد موسى، شارحا أن الشواطئ والكورنيش شهدت أمس تزاحما كبيرا.

وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن بعض المواطنين نظموا رحلات قادمة تقضي عطلة نهاية الأسبوع على الكورنيش بالإسكندرية، بالإضافة لأسر من المحافظات الأخرى.

وتابع الشريف أنه تم غلق الشواطئ اعتبارا من صباح اليوم، شارحا أن ماحدث اليوم تجمع المواطنين عند منطقة المنتزه ترتب عليه غلق المنتزه فورا بعد إبلاغ رئيس الوزراء ووزير السياحة، لأن منطقة المنتزه تابعة لوزارة السياحة.

واستكمل الشريف أنه يوجد بعض الأشخاص فرادى تجلس على الكورنيش اليوم ولكن لا يوجد زحام "إحنا خايفين على المواطن وعلى أسرته أكتر من نفسه".

وشرح الشريف أنه تفاجأ أمس بأعداد كبيرة جدا من المواطنين على الشواطئ كأننا في فصل الصيف، وعلى الفور اتخذنا قرار غلق الشواطئ بناء على هذه المشاهد.