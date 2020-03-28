نشأت الديهي عن كورونا: مش عاوزين نبقى زي إيطاليا وأمريكا

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، توجه العديد من المواطنين في المدن الساحلية إلى الشواطئ رغم انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشاره، موضحًا أن من يخرج للشواطئ في ظل هذه الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا إما جاهل بالتعليمات أو بيستهبل.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن من يخرج عن تعليمات وزارة الصحة وقرارات الحكومة من الممكن أن يكون حاملا للفيروس يُعد متهما بالشروع في قتل الآخرين، "من لا يجد في نفسه القدرة على الالتزام ذاتيًا هيلتزم بالعافية والقانون لن يرحم أحدا".

وتابع: "الناس في إيطاليا استهتروا بالأزمة والوفيات عندهم وصلت لـ 1000 مواطن في اليوم الواحد، يعني لو 100 ألف مواطن مش ملتزم من الـ100 مليون هيدمر الشعب بأكمله"، منوهًا بأن قوات الأمن ضبطت شقة لها مدخل سري لأحد المقاهي.

وعقب على تلك الواقعة: "دي خيبة تقيلة جدًا، حرام البلد تضيع مننا، البلد أمانه في إيدينا، حرام نبقى زي إيطاليا وإسبانيا وأمريكا الوضع في مصر مستقر حتى الآن، عايزين نعدي الأسابيع الجاية بسلام".