"الصحة" تسجل 12 حالة وفاة و81 إصابة بكورونا خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و 5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.

كما كشفت الوزارة امس عن تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر ٧٥ عامًا، و 5 مصريين تتراوح أعمارهم بين ٥٠ عامًا و٦٥ عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.

"مجاهد" المعدل اليومي للاصابات اليومية طبيعي ونسب الشفاء عالية.. وحالات الوفاة بتيجي المستشفيات متأخر

ومن جانبه قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المعدل اليومي للاصابات اليومية طبيعية ومعدل الشفاء عالي.

وتابع "مجاهد" في تصريحات خاصة للوطن أن ثلاث حالات من أصل ال 6 حالات التي توفت اليوم، توفوا قبل الوصول الي المستشفي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان علي أن الحكومة تعمل على تقليل الحالات اليومية المصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى يتثنى لها أن تتبع المخالطين للمصابين وإجراءات الفحوصات لهم.

وتابع: احنا وضعنا كويس، نسب الشفاء عالية ومن أعلي النسب علي مستوي العالم ويتم استخدام بروتكول علاجي من أساتذة متخصيين بقرار من وزيرة الصحة.

وناشد "مجاهد" الأسر في حالة الاشتباه بفيروس كورونا الذهاب فورا الي مستشفيات الصدر أو الحميات وعدم الانتظار حفاظا علي سلامتهم.