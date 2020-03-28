مدير مستشفى رأس البر: نقيم جميعا داخل المستفيات.. "ماحدش بيروّح"

قال الدكتور محمد أبوالدهب مدير مستشفى رأس البر المركزي، إنه على تواصل دائم مع وزارة الصحة بخصوص التعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف، خلال مداخلة مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن العدد في دمياط مناسب جدًا، وأن نسبة التعافي مناسبة جدًا، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من الحالات شُفي وتحول للعزل المنزلي، ومنهم أحد أطباء الصدر، الذين أصيبوا بالمرض، كذالك بعض الممرضات اللاتي تحولت حالتهن من إيجابية لسلبية.

وتابع: "بنطمن الناس على الصحة والمستشفيات وتوافر المستلزمات والأطباء والفريق الطبي"، مشتكيًا من وجود بعض المواطنين على شواطئ رأس البر، مطالبًا المواطنين بتحمل المسؤولية والبقاء في منازلهم وعدم النزول للترفيه و"الفسح".

واستطرد: "غير مقبول إن الناس تروح على البحر وتتحرك، ولحد دلوقتي محصلش مشكلة تقول إن نزولهم سبب مشكلة، ومسجلناش داتا بتقول إن نزولهم عمل مشكلة"، مطالبًا المواطنين بمساعدتهم بالبقاء في منازلهم، "أقمنا جميعا داخل المستشفيات، ومافيش حد بيروح بيته وده واجبنا وهنفضل نعمله لآخر يوم، والتمريض قايم بدور خيالي، عدد ومجهود وأكتر مما يقدر كمان".