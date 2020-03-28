وزير النقل: 100 ألف طن حصيلة صادرات اليوم.. وبضاعتنا مضمونة

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الموانئ المصرية تعمل 24 ساعة وهناك تضافر للجهود بين كافة الوزرات المعنية بالموانئ وأمن الموانئ والتصدير والاستيراد، والعربات تتحرك بالبضائع الصادر والوارد، والميناء يعمل بكامل طاقته، مشيرا لوجود شحنات كبيرة من البصل المصري والبطاطس خرجت للدول الأوروبية والعربية.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أن الوارادات المصرية قلت، ولكن الصادرات المصرية زادت خلال هذا الشهر عن مثل هذا الوقت في العام الماضي.

وتابع الوزير أن ميناء الإسكندرية يشهد حركة تداول كبيرة جدا، حيث شهد الميناء شحن 130 ألف طن منها 100 ألف صادرات و30 ألف واردات، "بضاعتنا مضمونة وبخير ومطلوبة جدا بالخارج".