شركة "روسنفط" الروسية توقف أنشطتها في فنزويلا

أعلنت شركة "روسنفط" الروسية، اليوم، إنهاء أنشطتها في فنزويلا وبيع جميع الأصول هناك إلى شركة مملوكة للحكومة الروسية، مؤكدة في بيان، اليوم: "وقعت شركة "روسنفط" اليوم اتفاقية مع شركة مملوكة بالكامل للحكومة الروسية بشأن بيع الأسهم وإنهاء مشاركة "روسنفط" في جميع المشاريع في فنزويلا، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضافت الشركة الروسية، أنها "نتيجة لبيع الأصول في فنزويلا ستحصل على حزمة من الأسهم الخاصة بها بمقدار 9.6%".

وأكد المكتب الصحفي للحكومة الروسية أن الشركة المملوكة للدولة اشترت أسهم "روسنفط" في فنزويلا.