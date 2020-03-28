وزير النقل: إيراد المترو الجمعة والسبت نصف مليون فقط.. مش مهم المكسب

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مترو الأنفاق واجه مشكلة في اليوم الأول من الحظر، شارحا أن المترو ينقل مليون راكب يوميا ذهابا وعودة، جميعهم يتكدسوا في ساعتين من 5 لـ7 مساءا، ولكن اليوم الثاني تم تزويد عدد القطارات وتقليل فترات التقاطر وتمت مناشدة المواطنين بعدم التكدس بساعتي ماقبل الحظر.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أن مترو الأنفاق وسيلة حضارية ورخيصة ونظيفة.. "إحنا بنخدم جمهورنا ومابنكسبش منه".

وتابع الوزير أن يومي الجمعة والسبت بالتزامن مع الإجازات "دخل المترو نص مليون جنيه فقط، ولم نقلل القطارات أو نعدل رحلات التشغيل، كانت كما هي، ومش مهم نكسب ولا نجيب إيرادنا.. بس الأهم خدمة المواطنين".