جمعة: الفهم الخاطئ لفقه النوازل من جماعات الضلال وراء التشكيك في الدين

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن علماء الشريعة لا خلاف بينهم على أن الحفاظ على النفس البشرية أحد أهم المقاصد الضرورية، التي حث الشارع الحنيف على المحافظة عليها، كما أجمعوا على أن للأحوال العادية أحكامها وللنوازل (الشدائد والبلايا والمصائب) أحكامها.

وأضاف وزير الأوقاف -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- أن الطامة الكبرى في انسداد أفق من لا حظَّ لهم من العلم النافع، ممن جمدت عقولهم عند حفظ بعض المسائل أو الأحكام الجزئية دون أن يلموا بشيء من فقه الأولويات أو فقه النوازل الذي لم تفقه عناصر وأمراء جماعات الضلال ، ومن ثم كان التشكيك في الدين وعدم الانصياع لأوامره وترويج الشائعات.

وأوضح أن من تجمدت عقولهم عند حفظ بعض النصوص لم يفقهوا شيئًا من قضايا الاستحسان والاستحباب أو المصالح المرسلة أو ما عمت به البلوى، ولم يفرقوا بين الكليات والجزئيات، ودون أن يحسنوا ترتيب الكليات أو المقاصد الضرورية، ولم يفقهوا مراد الشارع منها، إنما جعلوا عمدتهم ورائدهم في كل شيء، بعض ما حفظوه من بطون الكتب أو ما أخذوه على يد كبيرهم في الجماعة أو التنظيم.

وأكد جمعة، أنهم يحفظونه وكأنه القرآن الكريم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل إن أحدهم يجادلك في فهم النص القرآني المقدس، ولا يسمح لك أن تراجعه أو تناقشه في كلام أميره ومرجعه حتى لو كان هو أيضًا لم يفهم كلام من نقل عنه على وجه صحيح، لأن الولاء في هذه الجماعات، لا يسمح بالنقاش أو المراجعة أو الحوار العقلي.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن العلماء والفقهاء والأصوليين -على مختلف مشاربهم ومذاهبهم الفقهية- أجمعوا على أهمية فهم المقاصد العامة للتشريع، كونها الميزان الدقيق الذي تنضبط به الفتوى ومسيرة تجديد الخطاب الديني معا، مضيفا: ورغم أن كثير من أهل العلم المعتبرين، أكدوا أن الأحكام في جملتها بنيت على جلب المصلحة أو درء المفسدة أو عليهما معا.

ولفت إلى أنه ومع الأسف الشديد، لا يزال هناك متحجرون يقفون عند ظواهر النصوص، لا يتجاوزون الظاهر الحرفي لها إلى فهم مقاصدها ومراميها، فيقعون في العنت والمشقة على أنفسهم، وعلى من يحاولون حملهم على هذا الفهم المتحجر، دون أن يقفوا على فقه وفهم مقاصد السنة النبوية المطهرة المشرفة، بما تحمله من وجوه الحكمة واليسر.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الفهم الصحيح للدين، وما جاء به من أحكام وبيانها للناس، سوف يغير تلك الصورة السلبية التي سببتها أو سوقتها الأفهام والتفسيرات الخاطئة للجماعات الإرهابية والمتطرفة والمتشددة، ورؤى أصحاب الأفهام السقيمة الجامدة المتحجرة على حد سواء.

وتابع جمعة قائلا: رحم الله الحسن البصري حين قال "إنّ قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتّى خرجوا بأسيافهم على أمّة محمّد (صلّى الله عليه وسلّم) ، ولو طلبوا العلم لحجزهم عن ذلك".

وأضاف الوزير: "ومن ثم فنحن في حاجة إلى خطاب ديني مستنير يرتكز على فهم المقاصد العامة للشرع الحنيف الذي جعل الحفاظ على النفس البشرية أحد أهم المقاصد الضرورية التي حث على المحافظة عليها، فأباح للمضطر أن يأكل من الميتة المحرمة شرعًا بما يحفظ به أصل النفس، وكذلك لو أشرف على الهلاك ولم يجد سوى رشفة خمر لا تحفظ حياته إلا بها ، وكذلك من أكره على الكفر وخشي على نفسه الهلاك وقلبه مطمئن بالإيمان، حيث يقول الحق سبحانه : "إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ "(النحل: 106).

وأوضح وزير الأوقاف: كل ذلك جاء به الشرع الحنيف للحفاظ على قوام النفس الإنسانية، وعليه وفي ضوء ما أقره الفقهاء جميعا، وفي هذا السياق وفي ضوء هذه المعاني مجتمعة كان قرار إغلاق المساجد وقت انتشار أي وباء حفاظًا على نفس الساجد.

وكان إلغاء أي بعثة حج على نفقة وزارة الأوقاف هذا العام، وتوجيه ما كان مخصصًا لذلك للمتضررين من آثار فيروس كورونا وللأسر الأولى بالرعاية، ولا سيما من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية، لأن الحفاظ على النفس البشرية وحفظ كرامتها وإنسانيتها مقدم على حج النافلة أو أداء العمرة.