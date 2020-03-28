أستاذ بـ طب المنيا: طواقم التمريض أبطال

أثنى الدكتور محمد البدري الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة المنيا، على طواقم التمريض في مصر ودورهم القوي في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "محدش عايز يستخبى أو خايف والتمريض معانا أبطال بالمعنى الحرفي ولو فيه حد بطل لازم يبقى التمريض".

وحكى البدري عن موقف طيب شاهده لأحد الممرضين حيث أصر على مرافقة مريض مشتبه بإصاباته بفيروس كورونا ورفض أن يقوم زملائه بتمريضه وأنه أعلن أنه سيتولى تمريضه حتى لو أصيب بفيروس كورونا.