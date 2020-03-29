نائب رئيس جامعة المنصورة عن خط إنتاج الكمامات: وصل لـ800 يوميا

كشف الدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة، تفاصيل عمل خط إنتاج الكمامات وبدل العزل الوقائي.

وأضاف نائب رئيس الجامعة خلال لقائه مع هدير جميل مراسلة برنامج "مساء dmc"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه من الطبيعي أن تبحث الجامعة عن احتياجاتها وأرصدتها المتاحة من المستلزمات والماسكات وأدوات الوقاية وأن تبحث عن حلول لعدم حدوث أزمة.

وأشار إلى تكليف بعض الأساتذة بشراء خامات الأدوات الوقائية وعمل خط لإنتاح الماسكات والكمامات وبدل العزل، لافتا إلى أن إنتاج الوحدة وصل لـ800 كمامة يوميا، وأنهم يستهدفوا الوصول لـ1000 كمامة يوميا بنهاية الأسبوع، مشددا على أن الجامعة بها 2000 طبيب بخلاف التمريض وأنهم يحاولوا تغطية احتياجاتهم من ادوات الوقاية.

وأوضح عطية، أن الجامعة على استعداد لمد بعض الجهات الحكومية باحتياجاتها من أدوات الوقاية، وذلك بعد تغطية كافة احتياجاتها، مشددًا على أن الكمامة والقفاز ليسوا بديلا عن الإجراءات الوقائية.