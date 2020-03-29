"الصحة" تنفي زيادة فترة حضانة كورونا إلى 28 يوما

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، ترددت أنباء في الفترة الأخيرة، بأن فترة الحضانة لفيروس كورونا زادت من 14 لـ28 يوم، وهذا غير صحيح، موضحا أن بعض العائدين من الخارج، عادوا بشكل غير منتظم، "معنديش تقصي دقيق لآخر واحد دخل مصر أمتى، فتم مضاعفة مدة العزل، كإجراء احترازي تصاعدي".

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن القادمين من الخارج في المطار، سيجري قياس درجة الحرارة لهم، وعمل تحليل فيروس كورونا، للإطمئنان عليهم، "السليم بيروح البيت، ويتم متابعته 14 يوم، لو إيجابي يتم عزلهم 14 يوم، حتى شفائه".

وتابع مجاهد: أن المصريين المتوفيين بكورونا خارج مصر، يتم دفنهم في الخارج، بسبب تعليق حركة الطائرات.

وكشف مجاهد، أن ذروة انتشار المرض في العالم، حدثت في الأسبوع السادس والسابع، "إحنا في الأسبوع السابع، والذروة لم تحدث حتى الآن، بسبب الاجراءات الاحترازية من الحكومة، التي ينفذها المواطنون".

وشرح مجاهد: أن الإجراءات الاحترازية تتخذها الدولة، وفقا لتقييم الوضع الوبائي الداخلي.