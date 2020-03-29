بالكمامة.. محافظ دمياط ومدير الأمن يتفقدان تمركزات تطبيق حظر التجوال

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها اللواء إسماعيل حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، مساء أمس السبت، جولة تفقدية لمتابعة تطبيق حظر التجوال، من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا.

جاءت الجولة، لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أواخر الأسبوع الماضي، ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشارك في الجولة، اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، محمد عجم مدير إدارة المتابعة، محمد الدالى مدير إدارة البيئة، محمد كيوان مدير إدارة المركبات بالديوان العام وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

تفقدت المحافظ ومدير الأمن، عدد من نقاط التمركزات الأمنية بمدينة دمياط، التى من خلالها تطبيق قرار الحظر بكل حزم، حفاظا على سلامة المواطنين، وكذلك التمركزات الأمنية بمنطقة اللسان برأس البر، بعد تطبيق قرار غلقه لحين صدور إشعار آخر.

وأشادت المحافظ بجهود الأجهزة الأمنية والتنسيق التام مع المحافظة، لتنفيذ القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية وتحقيق التواصل المباشر، لإنجاح جهود الدولة، لمنع انتشار الفيروس المستجد، مناشدة جموع المواطنين، بتأدية دورهم بالالتزام بمنازلهم حفاظا على سلامتهم.

كما شهدت عوض أعمال تطهير وتعقيم عدد من المناطق بمدينة دمياط، وهم شارع الجلاء، الشوارع المحيطة بمستشفيات الحميات والصدر والأمراض المتوطنة، سوق الحسبة، منطقة القنطرة وسوق السمك، مؤكدة على مواصلة تنفيذ تلك الحملات، التي تأتى من ضمن التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.