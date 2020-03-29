الصحة تحذر من إجراء تحاليل كورونا بمعامل خاصة: "ده حرام ونتائجها غلط"

حذر الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، من استغلال بعض المعامل الخاصة، لموضوع تحاليل فيروس كورونا، وإجراء هذا التحليل.

وقال مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "المعامل الوحيدة المعتمد نتائج تحليل pcr لفيروس كورونا لها من منظمة الصحة العالمية، هي المعامل المركزية لوزارة الصحة"، مشيرًا إلى أنه يجب ربط معامل المستشفيات الجامعية بشبكة المعامل المركزية بوزارة الصحة، ومنحهم الكواشف مجانًا، وأن الوزارة تحول لهم الحالات على أن ترسل لهم المعامل الجامعية، النتائج في سرية كاملة.

وتابع: "مازال فيه معامل بتخترق القانون، وبتشتغل لوحدها وبتحلل للناس بفلوس، وبتتربح من وراء الأزمة، لأن للأسف التحاليل ونتائجها، لا يتم إعلام الوزارة بها، وبتبقى نتائج خاطئة، وبتطلع سلبية وهي إيجابية، أو إيجابية وهي سلبية ونتسبب في فزع المواطنين، ولما نعيد نلاقي النتيجة سلبية بعد ما نسبب فزع للأسرة كلها".

واستطرد: "ده حرام وده مش وقت تربح، ولا وقت من يحلل لمين، وفيه دولة ماشية بنظام، وفيه مستشفيات ومعامل معينة، رجاء الالتزام بها، حفاظًا على صحتنا جميعا، عشان مصر تعدي من الأزمة".