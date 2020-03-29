"التضامن": زيادة حوالي 100 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" قبل نهاية العام

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة أسر تكافل وكرامة، قبل العام الجديد من 80 لـ100 ألف أسرة، ليصل العدد 15 مليون مواطن، وحوالي 3 ونصف مليون أسرة، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، على أن تكون الأكثر فقرا واحتياجا لها الأولوية.

وقالت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، إن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، جرى تقديم مشروع قانون لمجلس الوزراء، الذي عقد يوم الخميس الماضي، وهذا القانون قُبل، ونحن في صدد طرح القانون على مجلس النواب، والصرف سيكون بداية شهر 7 المقبل، مع بداية العام الجديد.

وأشارت القباج، إلى أنه سيتم صرف مجمد الفروق المستحقة لمدة 5 سنوات سابقة، من تاريخ العمل بالقانون، حيث سيتم صرف 35 مليار جنيه، وفقا لهذا القانون على دفعات للمستحقين، من أصحاب المعاشات، وهذا القانون يتزامن مع زيادة للمعاشات بنسبة 14%.

وأوضحت أن هناك مطالبة بتحويل الصرف للمعاشات بشكل الكتروني مستقبلا، والتخلي عن الصرف من البريد، وماكينات الصراف الآلي.