"الدقهلية": تفعيل تنظيم بيع وتداول الطيور الحية للحد من انتشار الأوبئة

قال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، إن توجيهات صدرت، إلى المراكز، بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية رقم 941 لسنة 2009، الخاص بتنظيم عملية بيع وتداول الطيور الحية، وعرضها للبيع، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشار الأوبئة.

وكان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أصدر الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2020، في إطار تفعيل القانون رقم 70 السنة 2009، والخاص ببيع وتداول الطيور الحية ولإحكام السيطرة والتقصي عن مرض إنفلونزا الطيور، بالتنبيه مشددا على كل الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وكل الجهات، بتشكيل لجان مشتركة برعاية رؤساء الوحدات المحلية، وعضوية كل من: (مديرية الأمن، الطب البيطري، الزراعة، البيئة) تكون مهمته المرور على المزارع، السحب عينات ما قبل البيع، والتأكد من خلو المزرعة من مرض إنفلونزا الطيور، والتأكد من تطبيق معايير الأمن والأمان الحيوي بالمزرعة.

وأضاف "الشيخ" في تصريحات لـ"الوطن"، أن المحافظ أكد في كتابه، على تفعيل دور الكمائن، ومنع مرور السيارات المحملة بالطيور والدواجن بكل أنواعها، إلا بعد التأكد من وجود تصاريح نقل الطيور، التي تثبت خلوها من مرض إنفلونزا الطيور، بمعرفة مثل الطب البيطري بالكمين.

وأوضح الكتاب الدوري، أنه يجري تفعيل القانون 70 لسنة 2009 في هذا الشأن، خاصة في حالة الامتناع عن سحب العينات، والسيارات التي تحمل طيور ولا يصحبها شهادة بخلوها من مرض إنفلونزا الطيور، والمرور على أصحاب محلات بيع وتداول الطيور الحية، والتأكيد على وجود تصريح يثبت خلوها مرض إنفلونزا الطيور.

والتأكيد على تعاقد أصحاب المحلات مع شركات النظافة، التخلص الأمن من مخلفات الطيور بعد الذبح، والتنبيه على أصحاب محلات بيع وتداول الطيور الحية بالتحول التدريجي للنشاط إلى محلات بيع الدواجن المبردة والمجمدة المذبوحة بالمجازر، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية والبيئية، مع تيسير إجراءات تغيير نشاط محلات بيع وتداول الطيور الحية، إلى بيع وتداول الطيور المبردة والمجمد.

وفي سياق متصل، عقد المهندس السيد أحمد عبدالسلام، رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، أمس، اجتماع بحضور الدكتورة أسماء عرابي مدير الإدارة البيطرية، والمهندس جمال العزازي مدير البيئة والمخلفات الصلبة، وقسم رخص المحلات برئاسة المركز بشأن تنظيم عملية بيع وتداول الطيور الحية، طبقا للكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2017، وبناء على توجيهات المحافظ، بشأن أخذ كل الاحتياطات الوقائية، والاحترازية لمواجهة الأوبئة والأمراض.

ومن جانبه قال أحمد رمزي، من كبار مسوقي الدواجن والكتاكيت في الدقهلية، إنه من الصعب تنفيذ ذلك القانون في الوقت الحالي سواء في الدقهلية، أو على وجه العموم في الجمهورية، نظرا لعدم وجود آليات تنفيذ للقانون، والفترة الحالية حرجه للغاية، خاصه أننا في استقبال شهر رمضان الكريم، ولابد من توفير بروتين للمستهلكين، وبتنفيذ القانون سيؤثر خاليا علي الإنتاج، ما يرفع من سعر المنتج، وتكون عبء على المستهلك.

وناشد رمزي، محافظ الدقهلية، أن يتم التمهل في تنفيذ القانون، وإيجاد آليات التنفيذ أولا، من توفير المجازر اللازمة، حتى لا يتسبب في أضرار للمربيين، خاصة مع عدم وجود صندوق للتعويضات.