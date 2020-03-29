مستشار رئيس الوزراء: تكليف رئاسي بتصنيع أجهزة التنفس الصناعي

كشف هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزيرة الصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات، وناقشوا خلاله تصنيع أجهزة التنفس الصناعي.

وقال يونس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن رئيس الوزراء، أخبر رئيس اتحاد الصناعات، أن الرئيس وجه بالاهتمام بالصناعات المهمة التي نحتاجها، وعلى رأسها أجهزة التنفس الصناعي.

وأوضح يونس، أن رئيس الوزارء كلف اتحاد الصناعات بتوطين هذه الصناعة في مصر، وكذلك صناعة طلبمات المياه، التي نحتاجها دائمًا، وكذلك بعض الصناعات المهمة لمصر.

وتابع: "احنا شغالين على التكليف ده من زمان، وبنعمل استراتيجية لتوطين صناعة السيارات في مصر، وهنبدأ قريبا، بالتعاون مع عدد من شركات السيارات العالمية".