شوقي عن كيفية إجراء امتحانات الثانوية باللجان: لا داعي لاستباق الأحداث

تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن إجراء امتحانات الثانوية العامة في اللجان، مؤكدا أن الدولة لن تعقد امتحانات على أرض الواقع داخل اللجان، إلا إذا كانت مطمئنة من أنه لن يحدث أي أزمة أو مشكلة، "إحنا بنفكر في ده يوميا، وعملنا لجان لا حصر لها لمتابعة الأمر، وكل أجهزة الدولة، ستتكاتف من أجل هذا الأمر".

وأعرب "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، عن استعجابه الشديد من استباق العديد من الطلاب الوقت، "احنا لسه قدامنا شهرين على هذا الأمر، ياريت لا نستبق الأحداث، وربنا ميجبش حاجة وحشة خلال الشهرين دول، إحنا بنسابق الزمن ونشترك سويًا عشان نجد حلول".

وتابع: "لما نقول هنعمل كذا يوم كذا، يبقى إحنا شغالين على الخطة دي، فملهاش لازمة الاسئلة الاستباقية، لأنها بتعطلنا أننا نقوم بالأمر ده، لا داعي للاجتهاد والتأليف على السوشيال ميديا، اعتقد أن عندنا حب للكلام من أجل الكلام، احنا أخذنا القرارات والموضوع انتهى، أهم حاجة نعملها نلتفت للمذاكرة بقى، ونكتفي بهذا القدر من الكلام".