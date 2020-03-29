وزير الأوقاف عن تمديد تعليق صلاة الجماعة: التجمعات أخطر طرق نقل العدوى

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن قرار تعليق صلاة الجماعة، وغلق المساجد، الذي صدر السبت الماضي، كان لمدة أسبوعين فقط.

وأوضح الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن قراره اليوم، بتمديد تعليق صلاة الجماعة بالمساجد، لحين زوال علة فيروس كورونا، جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة، لتحقيق المقصد الشرعي الأسمى، وهو الحفاظ على حياة الناس من مخاطر التجمع.

وأشار الوزير، إلى أن التجمعات، أخطر سبل نقل عدوى فيروس كورونا، بحسب إجماع أهل الذكر من الأطباء، فهذا القرار لدفع الهلاك المتوقع على الناس من التجمعات.

ووجه الوزير الشكر للائمة والعاملين بالحقل الدعوي، لما بذلوه من جهد غير عادي، على مدار الأسبوع الماضي، وتم صرف مكافآت لهم، كذلك غرفة المتابعة المركزية بديوان عام الوزارة، مشيرا إلى أنه لا مكان للمخالفين داخل الوزارة، ويجري إنهاء خدمة كل من يخالف التعليمات الخاصة بغلق المساجد، والوزارة تفحص أي مخالفات، تأتي لها وتتخذ القرار الحاسم بشأنها.