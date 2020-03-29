صابر الرباعي: أتعرض لحملة كذب ولم أقل إني وزارة شؤون اجتماعية

نفى الفنان التونسي صابر الرباعي، كل الأخبار التي كتبت على لسانه، بأنه ليس وزارة شؤون اجتماعية، من أجل التبرع والتكفل بأسر تونسية، فى ظل الأزمة التى نعيش فيها.

وقال صابر فى تصريحات لقناة الحوار التونسي، إن الخير الذى يفعله، هو أمر بينه وبين الله سبحانه تعالى، وليس من أجل أي شخص، أن يعرف ما يفعله.

ونفى تماما ما قيل على لسانه، بأنه ليس وزارة شؤون اجتماعية، داعيا على من كتب هذه الأخبار على لسانه، مشددا على أنه يتعرض لحملة كذب كبيرة.

كانت النقابة التونسية لقطاع الموسيقى، أصدرت بيانا لمساندة الرباعي، قالت فيه: "في إطار حملة التشويه التي يتعرض لها نجم الأغنية العربية الفنان صابر الرباعي، تعبر النقابة التونسية لقطاع الموسيقى عن دعمها التام وغير المشروط له، وعن استنكار مثل هذا التصرف الممنهج ضده، وعدم مراعاة الوضع الاستثنائي الذي تمر به بلادنا، والذي يستدعي تضافر كل الجهود، حتى نتمكن من تجاوزه".

وتضامنت النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، ببيان صحفي آخر، أعربت فيه عن استيائها لما يتعرض له الرباعي مؤخرا، وأن له إسهامات خيرية كثيرة على أهل بلده وصناع الموسيقى بخاصة ولا ينبغي أن يتعرض لتلك الحملات.

كان عدد كبير من الحسابات الإلكترونية، طالب الرباعي بالكشف عن تبرعاته، مع رفضه الشديد، لأنها علاقة بينه وبين ربه، وتورطت فيها وسائل إعلامية تونسية، منها إذاعة شهيرة، لكنها أوضحت الأمر لاحقا، وأثبتت عدم صحة ما يقال عن الرباعي.