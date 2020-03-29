المركزي: 10 آلاف جنيه حد السحب النقدي اليومي للأفراد و50 ألفا للشركات

قرر البنك المركزي المصري، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك، بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد، و50 ألف جنيه مصري للشركات، وذلك كإجراء مؤقت.

وأوضح البنك المركزي في بيان عنه، أنّ القرار يستثنى من هذا الحد، سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، كما شمل كذلك، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، بواقع 5 آلاف جنيه مصري، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير الماكينات بشكل دوري.

وأكد البنك المركزي في بيانه، حرصه على سلامة المواطنين، داعيا الجميع لتقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية، واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية، كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع.

وكانت البنوك ألغت في وقت سابق، المصروفات المصاحبة للتحويلات، واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية للتيسير علي المواطنين.

وأضاف البنك المركزي، أنّه على يقين من وعي المواطنين المصريين، وحرصهم على وطنهم وعلى أنفسهم وعلى أبنائهم العاملين في البنوك، والذين لا يألون جهدا لتسهيل حياتهم.

يأتي القرار في إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين، والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات، خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاما بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية.