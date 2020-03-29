مصرع 4 أشخاص وفقدان 3 في انهيار أرضي بالصين

لقي 4 أشخاص مصرعهم ومازال 3 آخرين في تعداد المفقودين، بعد وقوع انهيار أرضي قرب شركة للأسمنت في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة، في بيان اليوم، أنّ رجال الإنقاذ عثروا على 9 أشخاص محاصرين في الانهيار بعد إزالة 20 ألف متر مكعب من الطمي، مشيرة إلى أنّ 4 منهم لقوا مصرعهم، والخمسة الآخرون في حالة مستقرة.

وأضافت السلطات أنّ رجال الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن 3 مفقودين.

ووقع الانهيار الأرضي في شركة قويتشو المحدودة لتجارة الأسمنت في مدينة قوييانغ عاصمة مقاطعة "قويتشو"، فيما لاتزال أسباب وملابسات الحادث قيد التحقيق.

ويشارك نحو 400 فرد من قطاعات الإطفاء المحلي والأمن العام والاستجابة الطارئة في عملية البحث والإنقاذ على مدار الساعة.