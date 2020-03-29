تضامن البرلمان: برنامج الإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر من الإفلاس

أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن استقلال اللجنة خلال البرلمان الجديد، أتاح لها الكثير من الفرص للعمل بشكل أوسع وخدمة قطاعات كبيرة من المجتمع، حيث كانت في البرلمانات السابقة، جزءا من اللجنة الدينية، ولم تكن مستقلة بحد ذاتها.

وأضاف "أبو حامد"، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن مصر تغيرت كثيرا بعد ثوره 30 يونيو، حيث استعاد الشعب المصري روح الوطنية، لدي المواطنين ولدى الدولة، بعد أن كنا دولة على وشك الإفلاس، إلا أننا قد عدنا بقوة إلى المنافسة الاقتصادية، في كافة القطاعات من خلال برنامج إصلاح اقتصادي قوي كان من أصعب البرامج، ولكنه نفذ بإرادة حديدية، وصمود شعبي كبير، وحقق نجاحا كبيرا، والدليل على ذلك معدلات النمو التي بدأت في الارتفاع السنة الأخيرة، وانخفاض معدلات البطالة، واهتمام الكثير من المؤسسات الدولية، بالأوضاع الاقتصادية المصرية، والإشادة بها على المستوى الدولي والعالمي.

وقال النائب البرلماني إن لجنة التضامن، تعمل باستمرار على القضايا الاجتماعية، وبرامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، كما قد قمنا بإصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديدة، والذي من خلاله يتم تشجيع العمل المدني، وأيضا أصدرنا قوانين الأشخاص ذوي الهمم، للمحافظة على حقوقهم، حسب المعايير الدولية، وكذلك قانون حقوق الشهداء، وقانون المجلس القومي للمراة، و المجلس القومي للطفولة، وتبنينا العديد من قضايا المرأة، وقانون الطفل وقوانين الأحوال الشخصية والكثير من التعديلات التي دخلت عليها مؤخرا.