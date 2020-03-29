تسجيل أول حالة إصابة بكورونا بين أهالي أسوان

سجلت محافظة أسوان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، الحالة الأولى لمصاب بفيروس كورونا المستجد لرجل أسواني يبلغ من العمر 44 سنة، ولذي نُقل لقسم العزل بمستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة لتلقى العلاج اللازم.

وأعلن الدكتور يحيى إبراهيم مدير مستشفى الصدر بأسوان، تسجيل أول إصابة في أسوان بفيروس كورونا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكانت الحالة المصابة قد وصلت لمستشفى الصدر بمدينة أسوان للكشف الطبي عليه بعد طلب منه، لأنه شك في نفسه من مخالطة مصاب، وتم أخذ عينة ومسحة منه، وظهرت النتيجة إيجابية في الواحدة صباحًا، وعلى الفور نُقل المصاب لمستشفى أسوان التخصصي بواسطة سيارة إسعاف، مع اتخاذ رجال الطب الوقائي بقيادة الدكتور مصطفى أبو المجد احتياطاتهم من الوصول للمخالطين من أهل المصاب، وكذلك تعقيم المنطقة المحيطة به والتي تردد عليها.

كما بدأت جمعية المستثمرين بأسوان بالتعاون مع الغرفة التجارية في رش وتعقيم مستشفى الصدر في مداخلها ومخارجها، وكذلك غرف العزل والأماكن التي تردد عليها المصاب بالمستشفى، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية قبل تردد المواطنين على المستشفى التي تعد المكان الأول للكشف على المصابين.