محافظ شمال سيناء: لا نواجه مشكلة في السلع الغذائية والتموينية

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف المحافظ أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشكلات، مشيرًا إلى صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بانتظام للمواطنين.

وأكد المحافظ انتظام وصول السلع الأساسية بانتظام إلى محافظة شمال سيناء، مشددًا على الرقابة التموينية والحملات المشددة لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين.

ووجه المحافظ مديريات التموين والصحة والطب البيطري، بشن حملات مشتركة للمرور على المحال التجارية ومحال بيع الدواجن واللحوم والأسماك، للتأكد من بيع السلع بالأسعار المقررة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.

وبدوره، أكد اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، أن المخابز تعمل بانتظام ولا توجد مشاكل فى الدقيق أو الخبز على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى توافر رصيد من الدقيق يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة، علاوة على مخزون استراتيجي للسلع المختلفة بما يكفى المحافظة لمدة طويلة، بخلاف ما يتم تعويضه منها لمواجهة أي نقص.

وأضاف فتحي راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه تم صرف المقررات التموينية لشهر مارس الجاري بنسبة 100% ، حيث تبلغ عدد البطاقات التموينية علي مستوى المحافظة نحو 100 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها 325 ألف مواطن.