عاجل.. ارتفاع عدد وفيات كورونا في إسرائيل إلى 13 حالة

توفي مصاب بفيروس "كورونا" المستجد في إسرائيل، اليوم، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13، من بين 3.865 مصابا وصفت حالة 66 منهم بالخطيرة، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان لها، "أكد المركز الطبي شعاري صيدق، وفاة مسن يبلغ من العمر 92 عاما كان يمكث في قسم مرضى فيروس كورونا، حيث نقل لتلقي العلاج وهو بحالة خطرة جدا قبل نحو أسبوع، علما بأنه يعاني من أمراض مزمنة عديدة، وتدهورت حالته الصحية هذا الصباح وأقر الطاقم الطبي وفاته"، وذلك حسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وأضافت الوزارة، أنه "خلال الـ24 ساعة الأخيرة سجل 405 إصابات جديدة بالفيروس، حيث توقف عدد الإصابات حتى صباح السبت عند 3460 إصابة بضمنها 66 إصابة خطيرة بينهم 54 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي".

ويأتي هذا الارتفاع قبل يوم من فرض الإغلاق الشامل الذي من المتوقع أن يبدأ صباح يوم غد الإثنين، بحسب تصريحات رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، الذي أوضح أنه في حال تواصل الارتفاع في الإصابات، فلا يوجد أي مفر إلا من فرض المزيد من التقييدات والإغلاق الشامل.

وبحسب هيئة البث الرسمية، فإن "نتنياهو سيواصل اليوم الأحد مشاوراته مع العديد من المسؤولين في مختلف الوزارات الحكومية، بغرض الإعلان عن الإغلاق الشامل في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا".