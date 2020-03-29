وزير النقل يطالب إدارة المترو بتوزيع كمامات طبية على الركاب مجانا

طالب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إدارة مترو الأنفاق، بتوزيع كمامات طبية على الركاب مجانا، مشيرا إلى أنه يجب مواصلة تنفيذ تعليمات الوزارة في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه يجب الدفع بقطارات إضافية لمنع تكدس الركاب داخل عربات القطارات.

وأوضح الوزير، أن عمليات تطهير وتعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر مستمرة، للوقاية من تفشي كورونا، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أن السكة الحديد والمترو ملتزمان بقرار رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال في البلاد لمنع انتشار الفيروس.