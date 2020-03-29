"خليك في بيتك".. سيدات السويس يطلقن مبادرة للوقاية من كورونا

أطلقت عدد من سيدات محافظة السويس، مبادرة "حافظ على بلدك وخليك فى بيتك"، وذلك من خلال مقطع فيديو، وذلك للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا.

وظهر فى الفيديو عدد من سيدات المجتمع بمحافظة السويس، قمن بدعوة المواطنين إلى التواجد فى المنزل، وعدم النزول إلا فى الضرورة القصوى، للحد من الوباء المنتشر والقضاء عليه.

وقالت سمر صديق، إحدى المشاركات بالمبادرة، إن فكرة الفيديو جاءت من خلال جروب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث قرر أعضاؤه المشاركة في توعية المواطنين لمواجهة هذا الوباء من خلال فيديو مجمع لعدد من السيدات بالمحافظة.