الإسماعيلية تواجه كورونا بتوفير أماكن انتظار أمام مكاتب البريد والبنوك

وجه محافظ الإسماعيلية رؤساء القرى والمراكز، بضرورة توفير أماكن انتظار على مسافات مناسبة للمواطنين أمام مكاتب البريد والبنوك، وذلك ضمن الاحتياطات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، أن الوحدة المحلية أنشأت مظلات وكراسي على مسافات مناسبة أمام مكاتب البريد والبنوك، كما استمرت حملات التعقيم والتطهير بالمدينة والقرى، وذلك تحت إشراف الوحدات المحلية والصحة وبالمشاركة الشعبية.

وأشار "إدريس" إلى تواصل أعمال حملات النظافة بالمدينة والقرى، ونقل المخلفات والقمامة إلى المقالب العمومية، ومتابعة أعمال تطوير الحدائق، إضافة إلى قيام رؤساء القرى بالتنسيق مع مكاتب التموين للمرور على المحال والمخابز والعمل على ضبط الأسواق.

وأضاف، أن تم تنظيم حملة تموينية، اليوم الأحد، أسفرت عن تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.