في نقاط.. مخطط "الصحة" في التعامل مع المخالطين لمصابي كورونا

وضعت وزارة الصحة والسكان، مخططا للتعامل مع المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقالت الوزارة إن المخالطين للحالة المصابة ينقسموا إلى مخالط لصيق ومخالط عارض، وأنه في تلك الحالات يجرى عزل الحالة عزلا منزليا لمدة 14 يوما، وأنه في حال ظهور أعراض تنفسية حادة أو ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة العزل، يجرى أخذ مسحة من المخالط لعمل تحليلها، فإذا جاءت العينة سلبية يجرى استمرار العزل المنزلي، وإذا جاءت إيجابية يجرى تحويلها إلى إحدى مستشفيات العزل.

وعرفت الوزارة الحالة المخالطة بأنها حالة لا تظهر عليها أي أعراض، ولكنه في نفس الوقت تعرض لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ووضعت الوزارة مجموعة من النقاط التي يمكن من خلالها تحديد المخالط اللصيق والمخالط العارض، وتستعرض "الوطن" تلك النقاط في السطور التالية:

أولا: المخالط اللصيق وهو في الحالات التالية:

1) شخص يعيش في نفس الأسرة مع حالة مؤكدة.

2) شخص لامس حالة مؤكدة مثل المصافحة.

3) شخص لامس إفرازات معدية لحالة مؤكدة مثل البصاق أو المناديل الورقية التي تحتوي على إفرازات الحالة المصابة.

4) شخص متواجد في مكان مغلق مع حالة مصابة مثل الفصل الدراسي أو قاعة الاجتماعات أو انتظار المستشفى لمدة 15 دقيقة أو أكثر وعلى مسافة تقل عن المترين.

5) مقدمي الخدمة الصحية أو أي شخص يقدم الرعاية المباشرة دون استخدام أدوات الوقاية الشخصية المناسبة.

6) العاملين بالمعامل والذين يتعاملون بشكل مباشر مع عينات الحالات المؤكدة دون استخدام أدوات الوقاية المناسبة أو أي خرق محتمل.

7) المسافرين في أي نوع من وسائل النقل والجالسين في محيط مقعدين في أي اتجاه أو الأشخاص الذين يقدمون الخدمات للمسافرين في نفس وسيلة النقل.

ثانياً : المخالط العارض ويكون في الحالات التالية:

1) شخص كان متواجد مع حالة مصابة في مكان أقل من 15 دقيقة ومسافة تزيد عن مترين.

2) شخص تقابل وجها لوجه مع حالة مؤكدة لمدة أقل من 15 دقيقة وعلى مسافة أقل من مترين.

3) السفر مع حالة مؤكدة في أي نوع من وسائل المواصلات.