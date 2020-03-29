"أستاذ كبد": الأسبوع الحالي حاسم بشأن مصير كورونا في مصر

قال الدكتور جمال شيحا أستاذ الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، إن الأسبوع الحالي الذي تمر به مصر هو أسبوع الحسم بالنسبة لفيروس كورونا، والوباء في العالم كله منذ عدة أشهر وكل دول العالم بها حالات يمكن ترصدها.

وأوضح شيحا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه وفقا لدراسة منحنى الصعود والهبوط للمرض في العالم، يؤكد أن مصر سيتضح موقفها من الوباء في الأسبوع السابع تقريبا، مشددا على أن المنحنى في مصر للفيروس لايقلق، وخلال الـ10 أيام المقبلة إذا كانت الحالات في تناقص أو ثبات لن تصل مصر لذروة المرض.

وأضاف شيحا أن عدد الحالات المصرية المصابة ممن دخلوا العناية المركزة بضع عشرات، وحالات كثيرة من الإصابات لاتحتاج للعناية المركزة، وهو مؤشر جيد لأن عنف الإصابة أقل من الدول التي تطور بها المرض لمنحنى خطير.

وأشار شيحا إلى أن إيطاليا بها 5000 حالة في اليوم الواحد، ونصف الحالات تحتاج لعناية مركزة، مؤكدا أنه متوقع مع إجرارات الحظر انحصار عدد الإصابات: "عملنا وقف الطيران ووقف الدراسة منذ أكثر من أسبوعين وحجم ارتفاع عدد الحالات في اليوم انخفض بفضل الاجراءات التي تمت من الدولة حتى الآن".

واستكمل شيحا أن الـ10 أيام المقبلة يتضح منحنى الوباء إلى أين ذهب، كاشفا أن منظمة الصحة العالمية تمول لأول مرة تجربة أكلينيكية في دول عديدة لتجريب 5 سيناريوهات للعلاج في الدول والتجربة جارية في كل الدول الآن، ومقارنة نتائج التجربة لأدوية جرى استخدمها في الأوبئة التي ظهرت من قبل، "يستخدوا الأسلحة القديمة".