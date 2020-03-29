"الصحة" تدعو المواطنين لـ"عدم الاختلاط" تجنبا لخطر الإصابة بـ"كورونا'

أكد الدكتور وجدي عبدالمنعم أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، أهمية عدم الاختلاط بين المصريين وبعضهم البعض في تلك الظروف التي تعيشها مصر والعالم في إطار جهود مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وقال "أمين"، في تصريح لـ"الوطن"، إن تقليل الاختلاط واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال التعامل بين المواطنين وبعضهم البعض يُقلل من معدل انتشار المرض بصورة ملحوظة، مطالبا المواطنين بالتزام منازلهم قدر الإمكان وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية.

ولفت مدير "الأمراض الصدرية" إلى عمل الوزارة على التعاون مع الجهات المعنية في الدولة لتكثيف التوعية، واتخاذ الإجراءات التي تكفل التعامل مع الأوضاع الحالية وفقاً لخطة التعامل الشامل مع الأزمة.